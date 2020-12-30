«فوربس»: لا يمكن لـ بايدن التعامل مع تركيا بنفس طريقة ترامب

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هناك مناقشة محمومة جارية بين خبراء السياسة الخارجية حول ما يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن فعله تجاه تركيا.وتابعت أنه يبدو أنه يجب أن تكون العلاقة مع تركيا على رأس قائمة مخاوفه الملحة، خصوصا أن نهج دونالد ترامب كان غير متماسك للغاية وغير مركّز على ما يبدو، هذا بخلاف موقفه المتسامح بشكل اعتباطي تجاه رجب طيب أردوغان.ففي عهد ترامب، صعد أردوغان من قمعه للمجتمع المدني في تركيا، وهو ما يكفي لاستنكار البيت الأبيض، حيث واصل نظامه القضائي خنق وسائل الإعلام والصحفيين، وسجن السياسيين الأكراد، واضطهاد أصوات المعارضة مثل رجل الأعمال البارز عثمان كافالا.كما تدخل أردوغان عسكريًا في الخارج ليس مرة واحدة، وليس مرتين، بل ثلاث مرات، في سوريا وليبيا وأرمينيا وأذربيجان، وكذلك حصوله على صواريخ إس- 400 الروسية واقتحام الحدود البحرية اليونانية بالسفن الحربية.وقالت المجلة إنه من الواضح أن هناك شيئًا ما يجب القيام به، كما تقول الحجة، لتحقيق الاستقرار في الجناح الشرقي لحلف الناتو وإعادة تركيا إلى الصف.وأشارت إلى أنه يجب التفكير في ما الذي يجب أن يفعله الغرب بالضبط لإغراق أردوغان دون دعم سلطته المحلية أو تحريره لنشر القوة التركية في الخارج، وبالتالي تعزيز شعبيته في الداخل وتعزيز مسيرته الوحشية نحو بوتينية الدولة الكاملة.وتابعت أن تركيا بعد الأحداث الأخيرة تبين أن أهميتها الاستراتيجية للغرب قد تلاشت على الأقل في عهد أردوغان فلم تعد صمام أمان أوروبا من تدفق اللاجئين، كما أن تعاونها مع روسيا أصبح أمر مفروغ منه، لذلك فإن العقوبات الاستراتيجية كما حدث في قضية القس أندرو بونسون هي الحل.