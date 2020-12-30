شباب شبرا الخيمة يدشنون مبادرة لتركيب إنترلوك بالشوارع

دشن مجموعة من شباب منطقة شبرا الخيمة في القليوبية، مبادرة لتركيب «انترلوك» بالجهود الذاتية.وقال إسلام إمام، 27 عاما، إن مبادرتهم بدأت منذ عدد من الشوارع وفي كل مرة يقومون بتركيب الأنترلوك بمختلف شوارع المنطقة والمبادرة حاليا في شارع أبو طالب، لافتا إلى أن تلك الأعمال تتم بالجهود الذاتية من قبل عدد من المتطوعين من أبناء المنطقة.ومن جانبه، أوضح رفعت محمد أحد المتطوعين في المبادرة، أن كل فرد موجود في المبادرة يتقن حرفة مختلفة وهو ما يقومون باستغلاله خلال تركيب الانترلوك، مشيرا إلى أن هناك بعض الأهالي يتقدمون بمختلف الخدمات المادية والمعنوية لانجاز التركيب.وأكد عادل محمد أحد القائمين على المبادرة، أنهم يقومون باختيار الشوارع الرئيسية وبعدها الفرعية ويقومون بتركيب الانرلوك فيها خاصة وأن من الممكن إنجاز أكثر من شارع في يوم واحد، لافتا إلى انهم لا يطلبون من الأهالي سوى ضرورة المحافظة على الانترلوك وعدم اتلافه.