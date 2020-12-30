رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شباب شبرا الخيمة يدشنون مبادرة لتركيب إنترلوك بالشوارع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:30 م
مبادرة لتركيب إنترلوك
مبادرة لتركيب إنترلوك بالشوارع
آية سالم
طباعة
دشن مجموعة من شباب منطقة شبرا الخيمة في القليوبية، مبادرة لتركيب «انترلوك» بالجهود الذاتية.

وقال إسلام إمام، 27 عاما، إن مبادرتهم بدأت منذ عدد من الشوارع وفي كل مرة يقومون بتركيب الأنترلوك بمختلف شوارع المنطقة والمبادرة حاليا في شارع أبو طالب، لافتا إلى أن تلك الأعمال تتم بالجهود الذاتية من قبل عدد من المتطوعين من أبناء المنطقة.

ومن جانبه، أوضح رفعت محمد أحد المتطوعين في المبادرة، أن كل فرد موجود في المبادرة يتقن حرفة مختلفة وهو ما يقومون باستغلاله خلال تركيب الانترلوك، مشيرا إلى أن هناك بعض الأهالي يتقدمون بمختلف الخدمات المادية والمعنوية لانجاز التركيب.

وأكد عادل محمد أحد القائمين على المبادرة، أنهم يقومون باختيار الشوارع الرئيسية وبعدها الفرعية ويقومون بتركيب الانرلوك فيها خاصة وأن من الممكن إنجاز أكثر من شارع في يوم واحد، لافتا إلى انهم لا يطلبون من الأهالي سوى ضرورة المحافظة على الانترلوك وعدم اتلافه.

موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

أطباء يكشفون كيفية التفرقة بين الإنفلونزا والإصابة بـ«كورونا»

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أيام زمان

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

«بـ50 ألف جنيه».. صراع التأمين على السيقان بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف

«كنت بغير من مسلسلات أسامة أنور عكاشة».. اعترافات عادل إمام عن الدراما

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

قصة حياة يوسف إدريس بقصر ثقافة المنصورة

أم كلثوم نجيب محفوظ: عمرو سعد اشترى حقوق «أولاد حارتنا»

«الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان

أيمن عثمان يرصد تاريخ «أغاني الخلاعة» من سيد درويش إلى أم كلثوم