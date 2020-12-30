رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الطريق الدائرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري، وكان رئيس الوزراء، استعرض تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين.وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب عدد 18 ألفا و 694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.وقال الدكتور صالح الشبخ: يواصل الجهاز أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.