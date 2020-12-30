12955 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 12 ألفا و955 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و281 ألفا و414 حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكر (راديو بولندا)- إنه تم تسجيل 565 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و19 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و25 ألفا و889 شخصا، بعد تعافي 11 ألفا و884 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.