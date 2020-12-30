رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة أسوان تقرر آدم أعمال التنقيب عن الآثار بمنزل وادي كركر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:24 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قررت نيابة أسوان ردم الحفرة في المنزل رقم 7 الذي تمت به أعمال التنقيب عن الآثار بقرية رقم 47 في وادي كركر، وتم تسليمه إلى صاحبه تحت أشراف أحمد عبد الراضي رئيس الوحدة المحلية لقرى وادي كركر بمدينة أسوان.

وورد بلاغ من أهالي إحدى قرى منطقة وادي كركر بمدينة أسوان إلى الوحدة المحلية بوادي كركر، برئاسة أحمد عبد الراضي رئيس الوحدة، الأحد الماضي بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى المنازل بالقرية.

وعلى الفور وبناءً على توجيهات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، توجه أحمد عبد الراضي لمعاينة أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار إلى محل البلاغ، وتبين أنه بقرية رقم 7 منزل 47، بالتنسيق مع رجال الشرطة.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن أسوان من القبض على الجناة المتهمين في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

موضوعات متعلقة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة