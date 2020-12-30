نيابة أسوان تقرر آدم أعمال التنقيب عن الآثار بمنزل وادي كركر

قررت نيابة أسوان ردم الحفرة في المنزل رقم 7 الذي تمت به أعمال التنقيب عن الآثار بقرية رقم 47 في وادي كركر، وتم تسليمه إلى صاحبه تحت أشراف أحمد عبد الراضي رئيس الوحدة المحلية لقرى وادي كركر بمدينة أسوان.وورد بلاغ من أهالي إحدى قرى منطقة وادي كركر بمدينة أسوان إلى الوحدة المحلية بوادي كركر، برئاسة أحمد عبد الراضي رئيس الوحدة، الأحد الماضي بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى المنازل بالقرية.وعلى الفور وبناءً على توجيهات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، توجه أحمد عبد الراضي لمعاينة أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار إلى محل البلاغ، وتبين أنه بقرية رقم 7 منزل 47، بالتنسيق مع رجال الشرطة.وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن أسوان من القبض على الجناة المتهمين في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.