قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، مساء اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي طال مطار عدن، هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن.وأكد قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن كافة عمليات التحريض والتخريب والعنف والإرهاب ستفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية لخير اليمن والمنطقة.ووقعت 3 انفجارات بقذائف هاون بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى عدن، عصر الأربعاء، ووفق وزارة الصحة اليمنية، بلغت حصيلة تفجير مطار عدن 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، بينهم ممثلة الصليب الأحمر.