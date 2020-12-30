السفير السعودي لدى اليمن: استهداف مطار عدن عمل إرهابي جبان

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، أن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها إلى مطار عدن عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.وأضاف آل جابر، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن هذا الاستهداف يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.وأكد السفير السعودي أن الاتفاق سيمضي قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مشددا على أن التحالف بقيادة السعودية مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية.وتزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن في وقت سابق اليوم، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء باستثناء وزير الدفاع.