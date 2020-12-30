49719 إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في بريطانيا إلى 49 ألفًا و719 حالة.وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن 494 مصابا بفيروس كورونا المستجد توفوا بالمستشفيات خلال الفترة من 9 نوفمبر الماضي و29 ديسمبر الجاري.وأشارت إلى أن أعمار المرضى تتراوح بين 30 و100 عام، وأن جميعهم، باستثناء 20 مريضًا، تتراوح أعماهم بين 36 و92 عامًا، ويعانون من مشاكل صحية.