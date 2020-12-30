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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

السعودية توقف المسلسل المثير للجدل في المملكة «ضحايا حلال»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:15 م
ضحايا حلال
ضحايا حلال
محمد مجدي
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أصدرت الجهات المختصة في السعودية، عبر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بيانًا أعلنت فيه عن إيقاف مسلسل "ضحايا حلال"، بعد العديد من الانتهاكات الخارجة عن إطار المجتمع السعودي الذي أظهر غضب شديد ضد أحداث المسلسل الذي يخرجه المصري أحمد مدحت.

وجاء في نص البيان: اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل "ضحايا حلال"، الذي يبث من خلال تطبيق "شاهد" المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وكان المشاهد السعودي قد شعر بالاستياء لاحتواء العمل على العديد من المشاهد الخارجة عن الأعراف، حيث عرض حلقة جاء ضمن مشاهدها زواج مراهق من امرأة في عمر والدته زواج مسيار، وذلك بواسطة والده.

مسلسل" ضحايا حلال" تدور أحداثه حول خمس فتيات يتحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرّضن لظروف قاسية، ولم يجدن ملاذًا سوى طريق أم نورة التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقًا لشروطها.

العمل من بطولة سناء بكر يونس وخالد صقر وميلا الزهراني والعنود سعود، وتأليف نور شيشكلي، وإخراج أحمد مدحت، ويعرض على منصة "شاهد".

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