أشرف هلال رئيسًا لشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة

عقدت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤.وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء أشرف هلال رئيسا للشعبة، وفتحي الطحاوي ومحمد عبد المجيد هلال نائبان أول وثان وشريف عبد المنعم سكرتيرا عاما للشعبة.وأكد مجلس إدارة الشعبة عقب انتهاء جلسة الإجراءات أن الفترة القادمة ستشهد طرح مجموعة موضوعات من واقع مطالب الجمعية العمومية لهذا القطاع من بينها ما يتعلق بهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتراخيص المخازن وكافة الموضوعات التي تهم قطاع الأدوات المنزلية ورفعها في مذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.