بريطانيا: تتعهد بتقديم مساعدات لمتضرري كورونا

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات طارئة جديدة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لمساعدة أكثر من 1.3 مليون شخص في وضع ضعيف، والذين يواجهون تهديدات يومية سواء من الجوع أوالنزاع أو فيروس كورونا.وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن الغذاء والمياه والتحصين والتغذية والمأوى المنقذ للحياة ستساعد بشكل عاجل العائلات التي تعاني من بعض أكبر الأزمات الإنسانية، بما في ذلك منطقة الساحل وسوريا وجنوب السودان ونيجيريا والصومال وأوغندا وزيمبابوي وفنزويلا وموزمبيق.وأضافت أنه وفقًا لبيانات الأمم المتحدة المنشورة في وقت سابق من هذا الشهر تزداد الأزمات الإنسانية، وخاصة التي تفاقمت بسبب الوباء، حيث من المتوقع أن يحتاج 235 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة العام المقبل مقارنة بـ 175 مليون شخص في بداية عام 2020.