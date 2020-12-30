12 ألفًا و99 حالة إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت المكسيك ١٢ ألفا و٩٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و٤٠١ ألف و٥٢٩ حالة.وذكرت قناة "يورونيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل ٩٩٠ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ١٢٣ ألفا و٨٤٥ حالة.