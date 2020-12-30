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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى شهداء بيت لحم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:03 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى قتل هيرودس لأطفال بيت لحم.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكنيسة تحيي ذكرى 14000 طفل (الأبرياء المقدسين) الذين قتلوا على يد هيرودس في بيت لحم، وهم أول الشهداء المسيحيين، وتلخص الأيقونة الأرثوذكسية حدث قتل هيرودس قتل أطفال بيت لحم ونجاة الطفل يسوع ونجاة الطفل يوحنا (المعمدان).

وتابع: "بعد أن طلب هيرودس قتل الطفل يسوع. ظهور ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: «قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك. لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه»، ويقول التقليد الشريف أن اليصابات أم يوحنا (المعمدان)، والذي يكبر يسوع بالعمر 6 أشهر، هربت مع ابنها الى جبل خارج المدينة وفتشت على مكان لتختبيء فيه فلم تجد، وعندما اقترب الجند منها صرخت بصوت عظيم قائلة: "يا جبل الله إقبل الأم وطفلها"، حينئذ انشق الجبل ودخلته مع ابنها. وأشرق عليهما نور وملاك الرب كان معهما يحرسهما.

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