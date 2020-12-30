تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

طمأنت الفنانة يسرا، محبيها وعشاقها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.ونشرت يسرا صورة جديدة لها قائلة: "الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف خالص الشكر والتقدير ليهم".وتابعت: "بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم وأتمنى للجميع الشفاء والصحة وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".وكانت يسرا، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وحرصت على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك جمهورها، في أول تعليق لها بعد الأزمة.يشار إلى أن يسرا من المُفترض أن تخوض سباق موسم دراما لشهر رمضان المُقبل، بعمل درامي جديد من «العدل جروب» وإخراج سامح عبد العزيز، حيث يحمل المسلسل اسمًا أوليًا «حرب أهلية» ويُشاركها في بطولته الفنانة هيفاء وهبي وجومانا مراد وخالد أنور.