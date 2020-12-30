وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمطار أسيوط الدولي، ويزور المحافظة اليوم لتفقد أعمال تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني الذي يبلغ استثماراته 2.9 مليار دولار، والمالكة له الشركة الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» ضمن خطة الحكومة ووزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.وكان في استقبال الوزير أيضًا ماجد مصطفى محمد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول واللواء طيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي.وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي يقام على أرض المحافظة ويعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار ويعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذي يعد الركيزة الأساسية حاليًا لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول بإستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدى إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.وأكد وزير البترول أن استراتيجية الوزارة تتسم بالمرونة والتخطيط الواضح فيما يخص التكرير والتصنيع ويتم تنفيذها حاليًا وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار لمواكبة تنامي احتياجات السوق المحلي وخدمة خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى إن إدارة تلك الاستراتيجية بفكر استثماري وخبرات متميزة أدى إلى جذب استثمارات من مؤسسات وجهات تمويل دولية كبرى تثق بقوة في الاقتصاد المصري والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني الذى يقام على أرض محافظة أسيوط وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.9 مليون طن سنويًّا من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًّا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًّا منتجات ثانوية وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.