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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا في الأقصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:01 م
كورونا في الأقصر
كورونا في الأقصر
هدى الأمير
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شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، بجلسة المجلس التنفيذى رقم 9 لسنة 2020، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر، ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناولت الجلسة عدة موضوعات جاء على رأسها تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 والخاص بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، كما تم مناقشة القرارات الصادرة عن أجتماع مجلس المحافظين بتاريخ 27 ديسمبر الجارى والخاص بحظر تنظيم احتفالات بمناسبة رأس السنة والمنع الكامل لسرادقات العزاء والأفراح ووقف أى فعاليات ومهرجانات خلال الفترة المقبلة، مع غلق أى منشأة تنظم احتفالات وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة وقدرها 50 جنية مصرى، وفى حالة الامتناع يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة وتضاعف الغرامة لـ150 جنيهًا اعتبار من الأحد 3 يناير 2021.

وشدد محافظ الأقصر خلال جلسة المجلس التنفيذى على متابعة الألتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية وقدرها 4 الأف جنية مع غلق المنشآة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الأغلاق، وأستمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وأنتظام الأطقم الطبية في عملها والأستمرار في تقديم الخدمة.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الوضع العالمى والمحلى لمستجدات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة التزام المواطنين بكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، كما تناولت الجلسة عدة موضوعات أخرى.

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