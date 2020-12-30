الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء، تزامنًا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم - إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.