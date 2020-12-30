8 فيات و901 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 901 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1547 حالة تعاف، حيث إن إجمالي المتعافين بلغ 536 ألفًا و348 حالة تعاف.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 594 ألفًا و442 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و808 وفيات.