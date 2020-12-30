نائب محافظ بنى سويف يتابع أعمال تطوير مستشفى الصدر (صور)

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اليوم، مستشفى الصدر، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تشهدها المستشفى ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي وضمن الاستعدادات المستمرة للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجديأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الإنجاز ونسبة التنفيذ، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه سير الأعمال بتلك المشروعات، لا سيما وأن مستشفى الصدر من المشروعات ذات الأولوية القصوى.وتابع نائب المحافظ أعمال إنهاء المرحلة الأولى من التطوير الذي يشمل إنشاء عناية مركزة التي تدفع بقدرات المنظومة خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجاري التجهيز للبدء في المرحلة الثانية والثالثة والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية وزيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 100سرير،بجانب أعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية.وشدد الدكتور عاصم سلامة على تسريع وتيرة الأعمال تمهيدا لدخول المرحلة الأولى الخدمة، مع الإشارة إلى توجهيات محافظ بني سويف بإعطاء الأولوية للأقسام التي تؤدي الخدمات الطبية الحيوية خاصة وأن المستشفى يحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية.