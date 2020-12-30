غلق 11 مقرا للدروس الخصوصية في 5 مراكز بالبحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز «بندر ومركز كفر الدوار - النوبارية - التحرير - أبو المطامير- الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - أبو حمص - كوم حمادة - ادكو - مركز دمنهور - المحمودية» لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وأسفر المرور على أماكن الدروس الخصوصية عن غلق مركز بشقة دور أرضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشميع المقر التابع للإدارة التعليمية بمركز أبوحمص.- إدارة بندر كفر الدوار- تم التوجه لمنطقة التمليك وغلق 3 مراكز والتشميع من قبل الوحدة المحلية، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بقرية الناصر التابعة للإدارة التعليمية بمركز النوبارية وتم الغلق والتشميع لـ3 مراكز دروس خصوصية بمنطقة أرض الجمعية وعمارات المعلمين التابعة للإدارة التعليمية بالتحرير.كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بالإدارة التعليمية بمركز إدكو، وغلق مقر بأحد البيوت السكنية لأحد المعلمين يعطي درس خصوصي وتم إحالته للشئون القانونية.