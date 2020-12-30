رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: موسكو توافق على الحوار مع «الناتو»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:18 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
طباعة
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن موافقة بلادها على إجراء حوار مع حلف الناتو، مؤكدة أن الحلف يتجنب مناقشة القضايا المهمة.

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "إننا نتفق مع ما طرحه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأن ثمة حاجة إلى حوار بين روسيا والحلف"، مشيرة إلى أن هذا يتطلب فهمًا متبادلًا لهذه الحقيقة.

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "لقد ناقشنا إمكانية عقد الاجتماع التالي لمجلس روسيا والناتو على مستوى الممثلين الدائمين مع الحلف، ولكن من الغريب أن يقول ستولتنبرج إن موسكو لم ترد على دعوته للحوار".

وكشفت زاخاروفا أن ممثل الحلف في موسكو أعلن أن أوكرانيا يجب أن تكون الموضوع الرئيسي في الاجتماع القادم مع روسيا، قائلة بهذا الصدد: "ما هي علاقة الناتو بتسوية النزاع الأوكراني".

وأضافت: "إذا كان أعضاء الناتو بحاجة إلى معرفة ما يحدث في أوكرانيا، فيمكنهم الحصول على جميع المعلومات من المشاركين في (صيغة نورماندي)، الذين هم أعضاء في الحلف".

وأكدت زاخاروفا على أن حلف الناتو يرفض الحوار بشأن القضايا الملحة بالفعل، وهي الحد من التوتر العسكري والحوادث غير المقصودة.

يُذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد أعلن في وقت سابق أن اقتراح عقد اجتماع لمجلس "روسيا والناتو" لا يزال ساريا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية