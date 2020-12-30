روسيا: موسكو توافق على الحوار مع «الناتو»





يُذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد أعلن في وقت سابق أن اقتراح عقد اجتماع لمجلس "روسيا والناتو" لا يزال ساريا.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن موافقة بلادها على إجراء حوار مع حلف الناتو، مؤكدة أن الحلف يتجنب مناقشة القضايا المهمة.وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "إننا نتفق مع ما طرحه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأن ثمة حاجة إلى حوار بين روسيا والحلف"، مشيرة إلى أن هذا يتطلب فهمًا متبادلًا لهذه الحقيقة.وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "لقد ناقشنا إمكانية عقد الاجتماع التالي لمجلس روسيا والناتو على مستوى الممثلين الدائمين مع الحلف، ولكن من الغريب أن يقول ستولتنبرج إن موسكو لم ترد على دعوته للحوار".وكشفت زاخاروفا أن ممثل الحلف في موسكو أعلن أن أوكرانيا يجب أن تكون الموضوع الرئيسي في الاجتماع القادم مع روسيا، قائلة بهذا الصدد: "ما هي علاقة الناتو بتسوية النزاع الأوكراني".وأضافت: "إذا كان أعضاء الناتو بحاجة إلى معرفة ما يحدث في أوكرانيا، فيمكنهم الحصول على جميع المعلومات من المشاركين في (صيغة نورماندي)، الذين هم أعضاء في الحلف".وأكدت زاخاروفا على أن حلف الناتو يرفض الحوار بشأن القضايا الملحة بالفعل، وهي الحد من التوتر العسكري والحوادث غير المقصودة.