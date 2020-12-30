القومي للإعاقة: رد يسرا اللوزي على المتنمر حمل جانبًا كبيرًا من الوعي

استنكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والرامية إلى التنمر على الأشخاص من ذوي الإعاقة.وبمتابعة المجلس هذه المواقع، رصد ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزي، كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة كريمتها والتنمر عليها؛ الأمر الذي حدا بالمجلس التنويه إلى ضرورة رفع وعي المواطنين، من خلال كافة الوسائل الممكنة وفي مقدمتها الإعلام، بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتأكيد على مدونة السلوك الخاصة بالمصطلحات التي أصدرها المجلس والمتعلقة بتصحيح المفاهيم.وقدم المجلس التحية لجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع؛ وأشاد المجلس برد الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها؛ والذي حمل جانبًا كبيرًا من الوعي بالقضية، مع ضرورة التنبيه والتنويه إلى تصحيح المفاهيم.