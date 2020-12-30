حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع «كوم الدكة» بالإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، اليوم، حملة مكبرة بالتعاون مع شركة نهضة مصر، لتطهير شوارع منطقة كوم الدكة، استمرارا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من العدوي بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.تم خلال الحملة تطهير حارات «العروسي، الهواري، رمضان، العسال، الكركون، الاعور، المدبر، سيدي محرز، الباشا، وشارعي الشيخ سيد درويش، وسيدي على البدوي».جاء ذلك بحضور مدير عمليات قطاعات وسط بشركة نهضة مصر ومدير قطاع وسط بالشركة، معاون رئيس حي وسط للخدمات، مدير إدارة الأزمات بحي وسط.وتم التطهير باستخدام عربة رش، وباستخدام المطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وتضمنت العملية تطهير الشوارع والحوائط وفروشات الأسواق ومداخل المنازل، وذلك خلال متابعة التنسيق لاستكمال تطهير كافة مناطق الحي.