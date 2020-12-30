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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:33 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
ايهاب مصطفى
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استكمالا لسلسلة فعاليات مبادرة صنايعية مصر والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتطوير الحرف المصرية وتبنتها وزارة الثقافة تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، موضحة أن المبادرة نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية التى تعد أحد رموز الهوية المصرية.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ مشروع صنايعية مصر بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية في الفترة من ١ يناير حتى ٧ يناير ٢٠٢١، ومن ٩ يناير حتي ٢٣ يناير ٢٠٢١م.

وعن مبادرة صنايعية مصر فهي تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب علي حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش، أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر.

ويقوم بتدريبهم مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات علي حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة.

يُذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت إحتفالية تخريج الدفعة الأولي من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنان وحرفى من المتدربين فى مجالات "الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلى"، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية من العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، كما أن المشروع يستمر فى دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، والذى يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

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