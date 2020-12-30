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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: تسديد جدية التصالح لغير القادرين ضمن «التصالح حياة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:31 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بممثلي البرنامج الرئاسي ومسئولي «حياة كريمة» في إطار تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، التي أطلقتها المؤسسة للمساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للحالات غير القادرة، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وسُددت اليوم قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات غير القادرة بمركز ومدينة منوف كدفعة أولى ضمن فاعليات المبادرة، وجار استكمال باقي الحالات على مستوى المراكز والمدن عقب الانتهاء من إجراءات التصالح.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم حصر الحالات الغير قادرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ المنوفية أن المؤسسة تتكفل بدفع قيمة التصالح وفق معايير الاستحقاق التي تنطبق عليهم الشروط وهم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

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