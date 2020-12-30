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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق مركزين للدروس الخصوصية بغرب الإسكندرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:30 م
إغلاق مركزين للدروس
إغلاق مركزين للدروس الخصوصية
هبه عويضه
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نفذ حى غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، 3 حملات على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الانضباط تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنه 2020، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتم تنفيذ حملة بمنطقة مينا البصل بكل من شارع القفال وشارع الاسناوي، وشارع الأمير لؤلؤ، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والتدخل السريع وإشغال الطريق، وأسفرت الحملة عن غلق مركزين للدروس الخصوصية (سنتر) بشارع السبكي وشارع الأمير لؤلؤ.

كما تم غلق وتشميع محل جزارة بشارع القفال، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام والتحفظ على ماكينة لغسيل السيارات، بالإضافة إلى عدد من الإشغالات المتنوعة.

كما نفذ حي غرب بوجود التدخل السريع وإشغال الطريق بالحي حملة بمنطقة سوق الجمعة، وأسفرت عن إزالة كافة الإشغالات، والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام وتسبب العديد من الأضرار، وتم التحفظ على 2 عربة خرسانة وماكينة لتسوية الخرسانة، بالإضافة إلى عدد من الإشغالات المتنوعة.

كما تم بالحملات التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى واستخدام أجهزة قياس الحرارة والأكواب ذات الاستخدام الواحد وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.

ونوهت رئيس الحى على استمرار تنفيذ 3 حملات بنطاق حي غرب على مدار اليوم، وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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