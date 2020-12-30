زلزال يضرب مدينة إزمير التركية

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بحر إيجة في تركيا على حدود مقاطعة «أورلا» بمدينة إزمير، وشعرت به مقاطعتا كوشاداسي وتششمة.وأفادت هيئة الزلازل والكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 4:40، وعلى عمق 5.18 كيلومتر تحت الأرض، وفقا لموقع تركيا الآن.جدير بالذكر أن تركيا تعيش مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.