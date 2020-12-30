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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:26 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
ايهاب مصطفى
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إلحاقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالًا لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تم طرح مجموعة حزم من البرامج التدريبية الأساسية لكل الموظفين المرشحين للإنتقال الي العاصمة تضمنت البرامج التالية.

أساسيات الوظيفة العامة، برنامج إدارة الجدارات السلوكية وإدارة الوقت والذي يعتمد على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية والتي قامت بها وزارة التخطيط بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة ليكون الموظف مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، برامج الشبكات والبرمجة بالتنسيق مع وزارة الإتصالات عبر تقنية الأونلاين، البرامج المتقدمة الخاصة بالحاسب الآلي – الأمن السيبراني – عبر الأونلاين، برنامج ICDL والمنفذ بمراكز تابعة للقطاع الحكومي لمدة خمسة أسابيع كاملة وعليه سيتم التدريب وفقًا للتقييم كل مجموعة في مجال عملها.

يتم التنسيق في هذه البرامج كلُ فيما يخصه بهدف تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير في رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لإعتبارات السمات والقدرات على أن يتم تدريب كل من سيتم انتقاله إلي العاصمة الإدارية على التوالي.

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