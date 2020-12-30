إزالة 3 منازل آيلة للسقوط في قنا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، 3 منازل بقرية الطويرات، آيلة للسقوط، بعد أن تلقى أشرف أنور رئيس المدينة، إخطاراَ يفيد بوجود 3 منازل بقرية التطويرات آيلين للسقوط جنوب محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد وجود 3 منازل آيلة للسقوط بقرية الطويرات جنوب محافظة قنا وتحرك مجلس المدينة للتعامل معها وإزالتها.وقال أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، إنه تم التنسيق بين مجلس المدينة ومجلس قروى المحروسة، وبحضو رمضان سالم، سكرتير قرية المحروسة، وهاشم عبدالوهاب، ومحمود عبدالغفار، تمت عملية الإزالة، خشية وقوع أى حوادث.فيما قد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة.