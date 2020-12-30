«الإحصاء»: مصر سددت 237 مليار جنيه ديونًا خلال 3 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن مصر سددت ديونًا داخلية وخارجية بقيمة 237 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021، منها 135 مليار جنيه فوائد ديون و102 مليار جنيه أقساط ديون مسددة.ووفقًا لتقرير رسمى صادر عن الجهاز حصلت عليه «الدستور»، فإن حجم الديون الخارجية التى سددتها مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 بلغ 32.6 مليار جنيه، تم توجيه الجزء الأكبر منها لسداد فوائد الدين الخارجى بقيمة 13.6 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه لسداد أقساط الدين الخارجى.بينما استحوذ الدين الداخلى على النصيب الأكبر من الديون المسددة بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021 منها 121.5 مليار جنيه فوائد ديون داخلية و92.7 مليار جنيه أقساط ديون داخلية.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن وتيرة سداد الديون سجلت تراجعًا محدود عن العام الماضى بنسبة بلغت 5.2%، بعد أن هبط إجمالى الديون المسددة خارجيًا وداخليًا من 250 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019-2020 إلى 237 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021.