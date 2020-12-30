رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مصر سددت 237 مليار جنيه ديونًا خلال 3 أشهر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:35 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن  مصر سددت ديونًا داخلية وخارجية بقيمة 237 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021، منها 135 مليار جنيه فوائد ديون و102 مليار جنيه أقساط ديون مسددة.

ووفقًا لتقرير رسمى صادر عن الجهاز حصلت عليه «الدستور»، فإن حجم الديون الخارجية التى سددتها مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 بلغ 32.6 مليار جنيه، تم توجيه الجزء الأكبر منها لسداد فوائد الدين الخارجى بقيمة 13.6 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه لسداد أقساط الدين الخارجى.

بينما استحوذ الدين الداخلى على النصيب الأكبر من الديون المسددة بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021 منها 121.5 مليار جنيه فوائد ديون داخلية و92.7 مليار جنيه أقساط ديون داخلية.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن وتيرة سداد الديون سجلت تراجعًا محدود عن العام الماضى بنسبة بلغت 5.2%، بعد أن هبط إجمالى الديون المسددة خارجيًا وداخليًا من 250 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019-2020 إلى 237 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية