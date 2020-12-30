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حوادث

«الداخلية» تمدد فترة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس المقبل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:24 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات، وذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر،على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالي:

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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