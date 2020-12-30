رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الروم: نحتفل بالعام الجديد بعد ميلاد المسيح وليس العكس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:17 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "بداية السنة الجديدة وعيد ميلاد المسيح".

وقال مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بحسب التقويم الغريغوري الشمسي ببداية العام الجديد بعد ثمانية أيام من ميلاد يسوع. ذلك أنه ولد تحت الشريعة الموسوية، وقد ورد في الشريعة الموسوية بأن لا يُعطى المولود اسمًا إلا بعد مضي ثمانية أيام من مولده ويختن؛ "ظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ... اِبْنَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ" (تك 1:17و12) "وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا... فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ" (لا 1:12-3)".

وأضاف:"هكذا بعد مضي ثمانية أيام من مولد يسوع المسيح إختُتن وأعطي اسمًا، مثله مثل يوحنا المعمدان. حيث يذكر القديس لوقا الإنجيلي عن زكريا أبو يوحنا المعمدان بقوله: "فَقَالَ لَهُ الْمَلاَكُ لاَ تَخَفْ يَا زَكَرِيَّا، لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا... وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيَّا. فَأَجَابَتْ أمُّهُ وَقَالَتْ لاَ بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا. فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهذَا الاسْمِ. ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قِائِلًا اسْمُهُ يُوحَنَّا" (لو 13:1و57-63). لأن الطفل خلال الثمانية الأيام الأولى بعد مولده يكون عرضة للموت، أما إن عاش حتى اليوم الثامن فيُختن ويُعطى اسمًا".

وأكمل:"على هذا فإن الكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول) تحتفل بعد ثمانية أيام من مولد يسوع في يوم 1 يناير (كانون الثاني) ببداية السنة الميلادية الجديدة، كما تحتفل بعيد ختان الرب يسوع بالجسد. وأيضًا بعيد القديس باسيليوس الكبير الذي يوافق هذا اليوم. بهذا فإن احتفال هذه الكنائس الأرثوذكسية ببداية العام الجديد هو احتفال كنسي يُخدم فيه قداس باسيليوس الكبير وليس إحتفالًا اجتماعيًا كنسيًا فقط بالتراتيل والأغاني، أو إحتفالًا عائليًا في المنزل أو خارج المنزل".

وأردف:"لذلك فإن الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير (كانون الثاني) فلا تحتفل بالعام الجديد كنسيًا، لأنها لم تحتفل أصلًا بعيد ميلاد يسوع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول). لهذا فإن السهرانيات التي تقيمها هذه الكنائس ليلة العام الجديد هي احتفالات اجتماعية، لأنها ليس لديها في طقسها وتقليدها خدمات ليتورجية مرتبطة بالحدث كما في الكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول)".

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية