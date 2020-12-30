كنيسة الروم: نحتفل بالعام الجديد بعد ميلاد المسيح وليس العكس

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "بداية السنة الجديدة وعيد ميلاد المسيح".وقال مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بحسب التقويم الغريغوري الشمسي ببداية العام الجديد بعد ثمانية أيام من ميلاد يسوع. ذلك أنه ولد تحت الشريعة الموسوية، وقد ورد في الشريعة الموسوية بأن لا يُعطى المولود اسمًا إلا بعد مضي ثمانية أيام من مولده ويختن؛ "ظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ... اِبْنَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ" (تك 1:17و12) "وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا... فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ" (لا 1:12-3)".وأضاف:"هكذا بعد مضي ثمانية أيام من مولد يسوع المسيح إختُتن وأعطي اسمًا، مثله مثل يوحنا المعمدان. حيث يذكر القديس لوقا الإنجيلي عن زكريا أبو يوحنا المعمدان بقوله: "فَقَالَ لَهُ الْمَلاَكُ لاَ تَخَفْ يَا زَكَرِيَّا، لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا... وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيَّا. فَأَجَابَتْ أمُّهُ وَقَالَتْ لاَ بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا. فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهذَا الاسْمِ. ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قِائِلًا اسْمُهُ يُوحَنَّا" (لو 13:1و57-63). لأن الطفل خلال الثمانية الأيام الأولى بعد مولده يكون عرضة للموت، أما إن عاش حتى اليوم الثامن فيُختن ويُعطى اسمًا".وأكمل:"على هذا فإن الكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول) تحتفل بعد ثمانية أيام من مولد يسوع في يوم 1 يناير (كانون الثاني) ببداية السنة الميلادية الجديدة، كما تحتفل بعيد ختان الرب يسوع بالجسد. وأيضًا بعيد القديس باسيليوس الكبير الذي يوافق هذا اليوم. بهذا فإن احتفال هذه الكنائس الأرثوذكسية ببداية العام الجديد هو احتفال كنسي يُخدم فيه قداس باسيليوس الكبير وليس إحتفالًا اجتماعيًا كنسيًا فقط بالتراتيل والأغاني، أو إحتفالًا عائليًا في المنزل أو خارج المنزل".وأردف:"لذلك فإن الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير (كانون الثاني) فلا تحتفل بالعام الجديد كنسيًا، لأنها لم تحتفل أصلًا بعيد ميلاد يسوع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول). لهذا فإن السهرانيات التي تقيمها هذه الكنائس ليلة العام الجديد هي احتفالات اجتماعية، لأنها ليس لديها في طقسها وتقليدها خدمات ليتورجية مرتبطة بالحدث كما في الكنائس الأرثوذكسية التي تُعيّد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول)".