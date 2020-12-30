1 يناير.. الأنبا نيقولا يرأس قداس العام الجديد بالقاهرة

يحتفل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بعد غد الجمعة 1 يناير 2021 بالقداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر - القاهرة-بمشاركة المتقدم في الكهنة يوسف داروس راعي الكنيسة، بمناسبة بدء العام الجديد (السنة الميلادية الجديدة) وعيد ختان الرب يسوع بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير.وتبدأ صلاة السحر الساعة ٨:٣٠ صباحا، ويبدأ قداس باسيليوس الكبير الساعة ١٠ صباحا، وسيعقب القداس قطع تورتة رأس السنة (فاسيلوبيتا).واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.