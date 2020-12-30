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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

غلق 3 منشآت مخالفة وإعدام 455 كيلو أغذية فاسدة بالشرقية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:46 م
هشام مسعود
هشام مسعود
سارة الوردانى
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قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارات أولاد صقر وكفر صقر ومشتول السوق الصحية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٣ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز أولاد صقر، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام ٤٥٥ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٤٧ عينة وإرسالها إلى المعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٣ محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر وكفر صقر ومشتول السوق.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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