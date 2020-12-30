البابا ثيؤدوروس يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنأ صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الجديد 2021، وتمنياته أن يكون عام خير وبركات يعمه السلام والمحبة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث الكنيسة في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "داعيًا الله أن يعاضد فخامته في إتمام المشاريع التي يقودها من أجل خير مصر ورقيّها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لها والمعيشية لشعبها. وكذلك في كل خطواته الهادفة إلى تثبيت السلام لمصر والمنطقة، والحفاظ على مقدرات مصر من ثروات خاصة في منطقة البحر المتوسط".واختتم: "كما تقدم بالتهنئة بالعام الجديد إلى كل القيادات والجيش والشرطة، وأيضًا الكوادر الطبية".