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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:48 م
اجتماع لجنة التقسيم
اجتماع لجنة التقسيم الإداري
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع لجنة التقسيم الإدارى المُنعقد اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والعميد عادل سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، واللواء محمود عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب، وكذا رؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات المعنية وإدارات التخطيط العمرانى والشئون القانونية والأملاك بالديوان العام والوحدة المحلية بدمياط وميت أبوغالب.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة محاور عدد من المذكرات المقرر اعتمادها، وذلك بشأن طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتعديل كردون مدينة دمياط، وفقًا للحيز العمرانى المعتمد للمدينة حتى ٢٠٣٢ طبقًا لحدود الحيز العمرانى المعتمد تعديله لمدينة دمياط، وفى هذا السياق بحثت المحافظ حدود واتجاهات الكردون بعد تعديله، والمناطق المقرر ضمها بعد إضافة مساحات جديدة للمدينة، لتصبح نهاية حدودها فواصل طبيعية.

أما بخصوص مذكرة الرأى القانونى بشأن إلغاء القرار رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بإنشاء مسمى للعزب المجاورة لمدينة ميت أبوغالب، فقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى إدارة التخطيط العمرانى بتشكيل لجنة لدراسة تبعية تلك الأماكن لأقرب وحدة محلية قروية بمركز كفرسعد بعد رصد الوضع الحالى على أرض الواقع.

وعلى جانب آخر وجهت المحافظ تعليماتها بإعداد دراسة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة التخطيط العمرانى بخصوص طلب إنشاء عزبة بمسمى الشيخ ضرغام الجديدة تابعة لكيان قرية السنانية بمركز دمياط، وكذا قرار بإنشاء عزبة بمسمى "عزبة موسى" تابعة لكيان الوحدة المحلية لمدينة دمياط.

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