سائق «توك توك» يشعل النار في سيارة بداخلها سيدة في المنوفية

سكب سائق "توك توك" بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بنزين على سيارة وأشعل فيها النيران وبداخلها سيدة كانت تقودها، عقب وقوع تصادم بين السيارة و"توك توك" الخاص به.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام سائق توكتوك سكب البنزين على سياره ملاكي واشعل بها النيران وبداخلها سيدة، وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان أشاروا إلى أن سائق التوكتوك اتصدم بسيارة بالأخطاء فأقدم على كسر زجاج السيارة وأسكب عليها البنزين وأشعل النيران بها.