



رابط وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي





يستطيع الراغبين في الحصول على معاش التكافل والكرامة ممن يستوفون شروط التقديم و لم يتم الموافقة على طلباتهم التقدم بتظلم إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتفادي التكدس أمام مكاتب الشؤون الاجتماعية وضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات الحكومية وميكنة كافة مؤسسات الدولة.





الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش التكافل والكرامة





يستطيع الراغبين في الحصول على المعاش الذي كفلته وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا وذلك بالأوراق التالية:-





صورة بطاقة للزوج والزوجة





شهادة ميلاد الأبناء





قسيمة الزواج





قسيمة الطلاق في حالة الانفصال وشهادة الوفاة في حالة موت أحد الزوجين





3 إيصالات مرافق للعقار محل السكن





فحص طبي للتقديم للحصول على المعاش من ذوي الاحتياجات الخاصة





الفئات المستحقة لمعاش التكافل والكرامة





أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين في الحصول على معاش 400 جنيه شهريا ولم يتم الموافقة على طلباتهم تقدم تظلم من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك لأكثر الفئات احتياجا مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين والأسر التي ليس لديها دخل ثابت.





اقرأ أيضاً





يدير الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش 400 جنيه لأكثر الفئات احتياجا حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي الفئات المستحقة للمعاش و الأوراق المطلوبة للتقديم.