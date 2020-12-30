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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:00 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
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التقى اليوم الأربعاء الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، مع الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لبحث إنشاء "مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية CREATIVA" بالجامعة.

وتناول اللقاء سبل التعاون المقرر تنفيذه بين الجامعة ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات من خلال إنشاء هذا المركز، والذي يقدم خدمات متكاملة لشباب الجامعة تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهارات العمل الحر، مهارات الإبداع وريادة الأعمال.

ورحب رئيس الجامعة بفكرة إنشاء المركز، وأكد أنه سيكون بمثابة مركز إشعاع تكنولوجي، وإضافة مميزة لشباب الجامعة وبالأخص شباب محافظة دمياط لما سيكون له كبير الأثر في ثقل المهارات التكنولوجية للشباب وكذلك تنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال لهم.

وتفقد رئيس الجامعة والدكتورة هبه صالح مبنى الإدارة العامة للجامعة بحرم الجامعة الجديد تمهيدًا لاختيار مقر للمركز.

وأشادت هبه صالح بمستوى إنشاءات الجامعة وتصميماتها والتي ستخدم المركز بشكل كبير فور اكتمال الإجراءات الخاصة بإنشائه.

ويهدف المركز إلى القيام بأعمال الإدارة والتشغيل لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور الآتية المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، المعهد القومي للاتصالات NTI، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA).

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