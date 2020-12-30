رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كيف يقضى الأقباط ليلة رأس السنة في ظل الإغلاق الكنسي؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:56 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت – تريزة شنودة – مونيكا جرجس
طباعة
يحتفل الأقباط في تمام الثانية عشر من مساء غدٍ الخميس، برأس السنة الميلادية.

وهي مناسبة اعتاد فيها الأقباط على التجمع بالكنائس المجاورة لهم، للصلوات وختام العام وبداية عام جديد في أجواء روحانية وكنسية، إلا أنه مع القرارات الأحدث الصادرة عن المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بإغلاق الكنائس، امتنع الأقباط عن عادتهم تلك للمرة الأولى بسبب الوباء المتفشي كوفيد 19.

وقال عيد أمين الخادم بالكنيسة الرسولية بالجيزة، إنه ينتوي قضاء الكريسماس مستمعا للترانيم التي تدخله في أجواء البهجة التي يتميز بها ذلك اليوم، في إشارة إلى أن تلك الترانيم غالبا ما يسمعها للمرنم ماهر فايز، والمرنمة فاديا بزي، والمرنم ناصف صبحي، والمرنم صموئيل فاروق، إضافة الى ترانيم فريق الحياة الأفضل.

كيرستوفر مرقس، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، قال إنه يحب أن يقرأ في كل عام جديد كتاب "كيف نبدأ عاما جديدًا للبابا شنودة الثالث"، وبعد ذلك يستمع إلى عدة قداسات عوضا عن القداس الذي لن يحضره كعادته في أول أيام العام، وغالبا ما يستمع لقداسات القمص بولا ملك، والقمص عبد المسيح الأقصري، والقس يواقيم ناجي، والقس جون جوزيف المعروف بكروان السودان، والقس رويس فريد.

من جانبه رد الواعظ الكاثوليكي حنا أمين، من محافظة المنوفية، على الشائعات التي تصدر حول الأقباط في ذلك اليوم من وجود قبلات داخل الكنائس وإطفاء للأنوار وما شابه، بالتأكيد على أن الكنائس في العموم تكون مفتوحة في ذلك اليوم، وبغض النظر أن هذه الفترة تعرضت الكنائس عموما للإغلاق بسبب كورونا، إلا أن هناك تسجيلات لاحتفالات راس السنة في العديد من الكنائس لمختلف الطوائف وهو ما يكذب كل تلك الادعاءات.

وعن الادعاءات بإتاحة الكنائس للأقباط شرب الخمر في ذلك اليوم، قال "أمين" إنه لا تكذيب لذلك أقوى من النص الإنجيلي: (سفر الأمثال 23: 31) لاَ تَنْظُرْ إِلَى الْخَمْرِ إِذَا احْمَرَّتْ حِينَ تُظْهِرُ حِبَابَهَا فِي الْكَأْسِ وَسَاغَتْ مُرَقْرِقَةً.، في إشارة منه إلى أن شارب الخمر فهو خاطئ يستوجب التوبة والاعتراف، مثله مثل المدخن والشاتم وغيره من مرتكبي الخطايا.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة