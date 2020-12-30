كيف يقضى الأقباط ليلة رأس السنة في ظل الإغلاق الكنسي؟

يحتفل الأقباط في تمام الثانية عشر من مساء غدٍ الخميس، برأس السنة الميلادية.وهي مناسبة اعتاد فيها الأقباط على التجمع بالكنائس المجاورة لهم، للصلوات وختام العام وبداية عام جديد في أجواء روحانية وكنسية، إلا أنه مع القرارات الأحدث الصادرة عن المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بإغلاق الكنائس، امتنع الأقباط عن عادتهم تلك للمرة الأولى بسبب الوباء المتفشي كوفيد 19.وقال عيد أمين الخادم بالكنيسة الرسولية بالجيزة، إنه ينتوي قضاء الكريسماس مستمعا للترانيم التي تدخله في أجواء البهجة التي يتميز بها ذلك اليوم، في إشارة إلى أن تلك الترانيم غالبا ما يسمعها للمرنم ماهر فايز، والمرنمة فاديا بزي، والمرنم ناصف صبحي، والمرنم صموئيل فاروق، إضافة الى ترانيم فريق الحياة الأفضل.كيرستوفر مرقس، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، قال إنه يحب أن يقرأ في كل عام جديد كتاب "كيف نبدأ عاما جديدًا للبابا شنودة الثالث"، وبعد ذلك يستمع إلى عدة قداسات عوضا عن القداس الذي لن يحضره كعادته في أول أيام العام، وغالبا ما يستمع لقداسات القمص بولا ملك، والقمص عبد المسيح الأقصري، والقس يواقيم ناجي، والقس جون جوزيف المعروف بكروان السودان، والقس رويس فريد.من جانبه رد الواعظ الكاثوليكي حنا أمين، من محافظة المنوفية، على الشائعات التي تصدر حول الأقباط في ذلك اليوم من وجود قبلات داخل الكنائس وإطفاء للأنوار وما شابه، بالتأكيد على أن الكنائس في العموم تكون مفتوحة في ذلك اليوم، وبغض النظر أن هذه الفترة تعرضت الكنائس عموما للإغلاق بسبب كورونا، إلا أن هناك تسجيلات لاحتفالات راس السنة في العديد من الكنائس لمختلف الطوائف وهو ما يكذب كل تلك الادعاءات.وعن الادعاءات بإتاحة الكنائس للأقباط شرب الخمر في ذلك اليوم، قال "أمين" إنه لا تكذيب لذلك أقوى من النص الإنجيلي: (سفر الأمثال 23: 31) لاَ تَنْظُرْ إِلَى الْخَمْرِ إِذَا احْمَرَّتْ حِينَ تُظْهِرُ حِبَابَهَا فِي الْكَأْسِ وَسَاغَتْ مُرَقْرِقَةً.، في إشارة منه إلى أن شارب الخمر فهو خاطئ يستوجب التوبة والاعتراف، مثله مثل المدخن والشاتم وغيره من مرتكبي الخطايا.