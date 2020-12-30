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الثقافة

من الأرشيف.. أسعار أسطوانات أم كلثوم مقارنة بالشيخ سلامة حجازي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:55 م
الآنسة أم كلثوم
الآنسة أم كلثوم
نضال ممدوح
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بتاريخ 19 يوليو 1926 وتحت عنوان "في عالم الغناء بين أم كلثوم وفتحية أحمد" نشرت مجلة المسرح مقالا للناقد الفني حينها جمال الدين حافظ عوض٬ وفيه يعرض لرأي أستاذ الموسيقى بمعهد أوبرلين "ريتشارس" أستاذ الأصوات وفن الغناء، في كوكب الشرق أم كلثوم.

ويقول جمال الدين في مقاله: كنت جالسا إلي جواره أراقبه مراقبة دقيقة٬ فكنت أراه في بعض الأحايين يقطب حاجبيه ويصر أسنانه٬ ويحدد بصره في وجه أم كلثوم وكأنه في عالم آخر٬ ثم يعود إلي نفسه وتعلو شفتيه ابتسامة غريبة٬ وفجأة التفت إلي وأخذ يدي بين يديه وضغط عليها. وانتهت الليلة فحاولت أن أحدثه في طريقي إلي الكونتنتال ولكنه لم يجاوبني بكلمة٬ وجاء إلي يسعي في اليوم التالي ثم قال: "يا صديقي بالأمس فقط فهمت الموسيقي الشرقية٬ وتذوقت حلاوتها وأمكنني أن أستمتع بها وأفهم لها معني. إن هذه الآنسة فخر للشرق وفخر للموسيقي الشرقية٬ ولو أرادت هذه الفتاة أن تأتي معي إلي أمريكا٬ وأن تنقطع مدة طويلة لدراسة الموسيقي الأفرنجية لكان لها شأن يذكر."

ثم يعرج كاتب المقال للحديث عن العقود التي أبرمتها أم كلثوم مع الشركات المصرية "للفونوغرافات" ويبدأ بشركة "أوديون" مشيرا إلي أنه كان لهذه الشركة اسم كبير٬ "وكان من ضمن الذين ملأت أصواتهم في أسطواناتها كثيرون من المقدمين كالمرحومين الشيخ سلامة حجازي٬ وعبد الحي أفندي حلمي وغيرهما.

ومضت فترة من الزمن وكادت الشركة أن تهوي٬ وأصبحت علي شفا الإفلاس وتحايلت بجميع الطرق علي حفظ مركزها وضمت إليها شركة أخري٬ هي شركة "فونوتيبيا" الإيطالية وفقها الله إلي العلاج الناجع وربما كان العلاج الوحيد لانتشالها.

أرسلت الشركة سماسرتها وعمالها لمفاوضة الآنسة أم كلثوم وبعد أخذ وعطاء٬ تم كل شيئ ووقعت الآنسة "الكونتراتو" الذي يقضي بأن تدفع الشركة للآنسة المطربة خكسين جنيها مصريا عن كل أسطوانة. وهنا يجدر بنا أن نقف قليلا لنفكر في الأسباب التي دعت هذه الشركة المفلسة أن تدفع هذا المبلغ الباهظ لأم كلثوم٬ وعندما نقول باهظ فنحن نعني أنه لم يدفع من قبل لأي مغن أو مطرب مهما كبرت منزلته وكثر عشاق صوته٬ وهل كان في هذا البلد مثل الشيخ سلامة رحمه الله٬ مع ذلك لم نسمع أن شركة دفعت له أكثر من عشرين جنيها في أسطواناته. وكذلك قل عن المرحومين عبد الحي حلمي ويوسف المنيلاوي.

أما ما يدفع لمطربي يومنا٬ فلا يصح أبدا أن نذكره فهو قد يخجل أسيادنا٬ ويكفي أن ندلك علي ذلك بأن نقول أن المطرب المبدع محمد عبد الوهاب تقاضي عشرة جنيهات عن الأسطوانة٬ وصالح عبد الحي تقاضي 12 جنيها من شركة بوليفون. وللقارئ أن يقارن بين ما دفع لهؤلاء وما دفع للآنسة أم كلثوم. وإذا قال الناس إننا مغرضون في تحيزنا للآنسة المطربة فما قولهم دام فضلهم في هذه الشركات ومديريها؟.

ويمضي كاتب المقال: وانتشرت أسطوانات أم كلثوم حتي نفذت منها الطبعة الأولي٬ وأصبح كل منزل وكل عائلة تستمتع بصوتها السحري٬ وقد علمت من المسيو "ألبير ليفي" مدير شركة أوديون أنه قد وزع من هذه الأسطوانات ما يربو عن 15 ألف أسطوانة في ثلاثة أشهر٬ أي بواقع 17 أسطوانة يوميا٬ فأي فخر بعد هذا٬ وأي أكليل غار يوضع علي رأس الآنسة أم كلثوم٬ ومع ذلك فقد كان سعر الأسطوانة يزيد عن بقية أسطوانات غيرها بتسعة قروش وتزيد حتي عن أسطوانات المرحوم الشيخ سلامة بثلاث قروش.

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