إطلاق أول قاطرة قصب بـ«سكر نجع حمادي» 6 يناير

أعلنت مصانع سكر نجع حمادي شمالي قنا، قرب انطلاق موسم عصير القصب، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وأعمال الصيانة، التي جرت خلال الشهور الماضية.وقال المهندس الظافر أحمد توفيق، رئيس مصانع سكر نجع حمادي في بيان له، إنه من المقرر إطلاق أول قاطرة قصب، في الـ6 من شهر يناير المقبل، وسط استعدادات احترازية مكثفة ضد فيروس كورونا.وأشار توفيق إلى أن موسم العصير يبدأ في الـ9 من ذات الشهر، حيث يتم إلقاء أول دفعة من القصب داخل العصارات.وأكد رئيس مصانع سكر نجع حمادي، على أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة عبد اللاه خبير، ووحدة مرور نجع حمادي، والمزارعين، وسائقي الجرارت، لوضع التداربؤر اللازمة لمنع وقوع حوادث على الطرق بسبب جرارات القصب.وأشار، إلى أنه تم توسيع منطقة الحوشة، لركن جرارات القصب بها بدلا من المبيت بالشوارع، الأمر الذي يُخلّف العديد من الحوادث.ولفت رئيس مصانع سكر نجع حمادي، إلى أنه سيتم بحث إمكانية توفير استراحة للسائقين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بمنطقة الحوشة، والترعة البكرية، حيث وجود عدد من السائقين، مع توفير كافتيريا، لفتح فرص عمل للشباب.