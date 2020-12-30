رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أول قاطرة قصب بـ«سكر نجع حمادي» 6 يناير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:51 م
قاطرة قصب سكر
قاطرة قصب سكر
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلنت مصانع سكر نجع حمادي شمالي قنا، قرب انطلاق موسم عصير القصب، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وأعمال الصيانة، التي جرت خلال الشهور الماضية.

وقال المهندس الظافر أحمد توفيق، رئيس مصانع سكر نجع حمادي في بيان له، إنه من المقرر إطلاق أول قاطرة قصب، في الـ6 من شهر يناير المقبل، وسط استعدادات احترازية مكثفة ضد فيروس كورونا.

وأشار توفيق إلى أن موسم العصير يبدأ في الـ9 من ذات الشهر، حيث يتم إلقاء أول دفعة من القصب داخل العصارات.

وأكد رئيس مصانع سكر نجع حمادي، على أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة عبد اللاه خبير، ووحدة مرور نجع حمادي، والمزارعين، وسائقي الجرارت، لوضع التداربؤر اللازمة لمنع وقوع حوادث على الطرق بسبب جرارات القصب.

وأشار، إلى أنه تم توسيع منطقة الحوشة، لركن جرارات القصب بها بدلا من المبيت بالشوارع، الأمر الذي يُخلّف العديد من الحوادث.

ولفت رئيس مصانع سكر نجع حمادي، إلى أنه سيتم بحث إمكانية توفير استراحة للسائقين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بمنطقة الحوشة، والترعة البكرية، حيث وجود عدد من السائقين، مع توفير كافتيريا، لفتح فرص عمل للشباب.

موضوعات متعلقة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة