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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة بقنا لنقل الباعة الجائلين بسوق البحرى قمولا بنقادة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:01 م
سوق قمولا
سوق قمولا
قنا: إسلام البكري
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وسط فرحة غامرة من المواطنين، قاد المحاسب ربيع منصور، رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بمركز نقادة، بمحافظة قنا، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، تم خلالها نقل كل الباعة الجائلين بسوق قرية البحرى قمولا الذين افترشوا الطريق العام، مما يؤدى إلى تعطل حركة المرور.

وكان رئيس قرية البحرى قمولا، قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين بسبب قيام الباعة الجائلين بافتراش الطريق العام من أمام قرية الصوالح وحتى نقطة شرطة البحرى قمولا رغم وجود أماكن على جانبى الترعة تتسع لجميع الباعة، وفى استجابة سريعة قام المحاسب ربيع منصور، رئيس قرية البحرى قمولا بالتحرك إلى مكان السوق، أمس الثلاثاء، وظل متواجدًا مع موظفى الوحدة المحلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتنظيم الباعة الذين اعتادوا على افتراش الطريق مساء الثلاثاء من كل أسبوع استعدادًا للسوق في اليوم التالى، وواصل جهود صباح اليوم بمنع كل الباعة من التواجد بالطريق وإلزامهم بوضع البضائع على جانبى الترعة بعد تمهيدها بمعدات الوحدة المحلية، أمس الثلاثاء.

وصرح المحاسب ربيع منصور، رئيس قرية البحرى قمولا، بأن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس ياسر أحمد حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز نقادة، مؤكدًا أنه تم من قبل نقل سوق قرية دنفيق إلى المقر الجديد المخصص له، وتم التنبيه على كل الباعة بالالتزام بالتواجد فى الأماكن المخصصة للبيع بعيدًا عن الطريق العمومى، كما تم التشديد على سائقى التوك توك بعدم إشغال الطريق، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى السياق ذاته أثنى أهالى قرى مركز نقادة، على جهود المهندس ياسر أحمد حمادى، رئيس مدينة نقادة، والمحاسب ربيع منصور عبدالله، رئيس قرية البحرى قمولا، لجهودهما فى إعادة الانضباط والقضاء على العشوائية التى عانى منها الجميع طوال السنوات الماضية.

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