محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

تعاقدت شبكة «راديو النيل» التي تضم 4 محطات إذاعية هي «ميجا fm، نغم fm، شعبي fm، راديو هيتس»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، لتقديم برنامج إذاعي خلال الفترة المقبلة.وعقد طارق أبوالسعود، رئيس شبكة «راديو النيل»، جلسة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، من أجل الاتفاق على تقديم برنامج على إحدى المحطات الإذاعية لمجموعة إذاعات شبكة «راديو النيل»، لاتساع دائرة النقاش مع جمهوره والحديث عن القضايا التي تشغل المجتمع المصري.وسبق للدكتور محمد الباز تقديم برنامج «قول معايا» على راديو «9090».الدكتور محمد الباز يترأس مجلسي الإدارة والتحرير في جريدة «الدستور»، ويقدِّم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية، أيام الجمعة والسبت والأحد، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.وأطلق «الباز»، أمس الثلاثاء، أولى حلقات برنامجه الأسبوعي على منصات التواصل الاجتماعي باسم «البساط أحمدي» وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع «فيسبوك» وقناته على يوتيوب.