توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، مع الدكتور حمزة محمد قابيل الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية الذي استلم العمل اليوم بكلية الطب البشري نقلًا من كلية الطب البشري بجامعة بنها، وذلك في حضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طلعت القائم بعمل عميد كلية الطب البشري.وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأن تضم كلية الطب البشري بالجامعة قامة وقيمة علمية مثل الدكتور حمزة محمد قابيل، مؤكدًا أنه سيكون إضافة مميزة لكلية الطب بالجامعة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.