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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

النائب أشرف رشاد الشريف يدعم نادي قنا الرياضي بـ 50 ألف جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:47 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
قنا: إسلام البكري
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واصل المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، دعمه للمنشآت الرياضية داخل المحافظة، في إطار حرصه على توفير بيئة ملائمة للشباب، حيث قدم تبرع شخصى قيمته 50 ألف جنيه لصالح نادى قنا الرياضي، وذلك بعد أيام قليلة من تبرعه بمبلغ مماثل لصالح نادى الشبان المسلمين بقنا.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف: نواصل العمل على دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بهدف تحقيق كل التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي بأجيال ستسهم في صناعة المستقبل وتحقق رؤية مصر 2030، حيث نسعى دائمًا إلى تقديم نماذج قوية وجيدة للرياضة المصرية، مع تعزيز دور الأندية في تهيئة مناخ ملائم للنشء والشباب لإخراج طاقاتهم وتطوير مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يعود بالإيجاب على المنظومة الرياضية في مصر، مؤكدًا أن نادي قنا الرياضي واحدًا من أعرق الأندية الرياضية الذي يستحق الدعم والمؤازرة لتحقيق حلم أبناء المحافظة في الوصول لدورى الأضواء.

من جانبه أشار المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلى أن كافة الأندية ومراكز الشباب بمحافظة قنا تحظى بدعم واهتمام النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ بهدف زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن النائب أشرف رشاد سبق أن قدم تبرع شخصى قيمته 100 ألف جنيه على دفعتين لصالح نادى الشبان المسلمين، وواصل جهوده في دعم الأندية بتقديم تبرع قيمته 50 ألف جنيه لنادى قنا الرياضى، هذا إلى جانب المزايا التى تحققت داخل عدد كبير من مراكز الشباب التى ساهمت في زيادة الأنشطة وتنوعها.

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