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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الداخلية» تضبط 25 كيلو هيروين بـ 15 مليون جنيه بالإسماعيلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:44 م
اسطوانات هيروين
اسطوانات هيروين
حسام التمساح
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نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 25 كيلو من مخدر الهيروين في منزل عاطلين وسيدة بقيمة 15 مليونًا جنيهًا في محافظة الإسماعيلية.

و رصدت مكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، مُتخذين من مسكن أحدهم الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وكرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتبين أنهم 3 أشخاص «عاطليّن وزوجة أحدهما»، وتم ضبط أحد المتهمين بالقرب من محل سكنه وضبط السيدة حال تواجدها بمسكنها، وتبين عدم تواجد المتهم الثانى.

بتفتيش منزله تم ضبط (25 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 5 أسطونات لمخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 1،250 كيلو جرام، كمية من عقار باراسيتامول وزنت 5 كيلو جرام، و150 جرام لمخدر الحشيش، والأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين، للاتجار فيه بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهاتفين والسيارة للنقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ15 مليون جنيه تقريباَ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب، والعرض على النيابة للتحقيق.

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