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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق عرض الفيلم المغربي خميس 1984 في مصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:49 م
خميس 1984 في مصر
خميس 1984 في مصر
دعاء عبد المقصود
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ينطلق الفيلم المغربي خميس 1984 للمخرج محمد بوزكَو تجاريًا في دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم، في سينما بورتو كايرو لمدة أسبوع، وهذا بعد مشاركة الفيلم في المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة في نادور والمهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال خميس الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، في تلك اللحظة بالذات سيدق ببابه عباس ونعيمة، تلميذان يحبان بعضهما، وعباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثًا عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل.

وهو من بطولة ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة MAD Solutions.

محمد بوزكَو هو منتج، مؤلف، ومخرج، وقد نشر العديد من الروايات، القصص، والمسرحيات التي حازت على جوائز، وأخرج بوزكَو العديد من الأفلام، منها الفيلمان الروائيان إبيريتا (2016)، وخميس 1984 (2019)، والفيلمان القصيران فاكانسي (2012)، ووجهين لحياة واحدة (2015)، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية. 

كما أنتج وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والقصيرة، مسلسلات كوميدية، الأعمال الدرامية، والبرامج التي لاقت نجاحًا، وكتب سيناريوهات لأكثر من 15 عملًا.

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