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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تطلق منظومة الربط الإلكتروني بالحجر الزراعي تجريبيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:41 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم البدأ في أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالإسراع في التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري عبر الرابط: www.capq.gov.eg.


وأوضح العطار، أن تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الأسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن ذلك النظام سيساهم في تطوير المزارع، بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لإدارة مزرعته يتم من خلاله إتاحة الإرشادات الزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، بالإضافة إلى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، كذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.

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