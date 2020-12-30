ضبط أكثر من 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بأسوان (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد طارق لطفي، حملات التفتيش لضبط الأسواق على مستوى المدينة، وذلك في إطار سلسلة حملات التفتيش التي تنظمها الوحدة للسيطرة على الأسواق، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.وتمكنت الحملة عن ضبط أكثر من 536 كيلو لحوم متنوعة منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وتم تحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة.وجاء ذلك بمشاركة كلًا من قسم رخص المحلات، وشئون البيئة التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بأسوان، والإدارة الصحية بأسوان مكتب تفتيش الأغذية.